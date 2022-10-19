حل لغز العثور على جثة شاب مقتولا بالفيوم: المتهم طلع ابن عمه

18 ساعة فقط تمكن خلالها ضباط مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، من حل لغز العثور على جثة شاب في بداية العقد الثاني من العمر، مقتولاً بطريقة بشعة، وملقى وسط الأراضي الزراعية بمركز طامية بالفيوم، كما تمكنت من ضبط القاتل الذي اعترف بارتكابه الجريمة بصورة تفصيلية.

وأصابت حيرة أهالي طامية، عقب العثور على جثة الشاب، مذبوحاً وملقى وسط الأراضي الزراعية، ومغطى بحزمة من الحشائش.

نجل عمه أنهى حياته

وتمكن ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث، من تحديد هوية الجاني، وأعدوا الأكمنة الثابتة والمتحركة حتى تمكنوا من ضبطه، حيث ثبت أنه نجل عم المجني عليه.

واعترف المتهم بإنهاء حياة نجل عمه بواسطة «منجل»، في الأرض الزراعية، ثم غطى جثته بالحشائش، وسط الأراضي الزراعية بقرية قصر رشوان، حيث قال الجاني إن هناك خلافات مالية بينهما فضلاً عن خلافات على حدود الأراضي الزراعية.

تفاصيل العثور على الجثة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، يفيد العثور على جثة شاب يدعى «محمد.ر»، 18 سنة، مفصول الرأس عن الجسد، وملقى في الأرض الزراعية، وجرى تشكيل فريق بحث الذي تمكن من حل لغز الجريمة وضبط الجاني في 18 ساعة فقط.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

على جانب آخر، قال هشام الدوح عضو مجلس نقابة المحامين، إنّ حكم الإعدام في انتظار القاتل، وفقاً لقانون العقوبات.