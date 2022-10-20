مفاجأة.. سمير صبري تنازل عن شقته بالمهندسين لابنتي خالته مقابل شرط وحيد

أثيرت حالة من الجدل الواسع، خلال الأيام القليلة المُقبلة، بشأن شقة الفنان سمير صبري، بمنطقة عرابي في المهندسين، بعد انتشار مزاعم حول بيعها، بشكلٍ مفاجئ مقابل 3.5 مليون جنيه، فيما تزعم ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل، امتلاكها وأختها هذه الشقة، لكن يُنكر الورثة ذلك.

تفاصيل تنازل سمير صبري عن شقته بمنطقة عرابي

وعلمت «الوطن»، أنّ الفنان سمير صبري، تنازل عن الشقة قبل وفاته، لابنتي خالته «ليلى» و«نيللي»، لكنه وضع شرطًا وحيدًا في عقد البيع، وهو عدم التصرف فيها بأي شكلٍ من الأشكال، طوال فترة وجوده على قيد الحياة، وبذلك تنتقل ملكية الشقة إليهما.

وتُعد شقة عرابي، هي الوحيدة التي كانت مملوكة للفنان سمير صبري، بينما كانت شقة الزمالك، ومكتبه بمنطقة وسط البلد، إيجار قديم، وكان لديه سيارة وحيدة، حصل عليها «الورثة» قبل أسابيعٍ قليلة.

ابنة خالة سمير صبري تُعلق على مزاعم بيع شقة عرابي

وكانت السيدة ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل سمير صبري، قد نفت في وقتٍ سابق لـ«الوطن»، ما تردد عن عرض شقة الفنان باسم الراحل، بأحد عقارات المهندسين للبيع، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت ليلى أنسي، إنّ أسرة سمير صبري، لا تُفكر في بيع أي ممتلكات خاصة به، لاسيما أنّ شقة المهندسين، مُسجلة باسمها وشقيقتها: «مش بنفكر نبيع أي حاجة خالص».

بالأسماء.. ورثة سمير سمير

يذكر أن ورثة الفنان سمير صبري، عددهم 5، من «أولاد أبناء عمومة»، هم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.