ورثة سمير صبري تتسلم مقتنياته من الفندق.. «ساعة ونضارة وميدالية ذهب»

كشف أحد ورثة الفنان الراحل سمير صبري، عن استلام الورثة والبالغ عددهم 5، من «أولاد أبناء عمومة»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري، المقتنيات الخاصة بالراحل، التي كانت بحوزته في الساعات الأخيرة من حياته.

قائمة بأبرز مقتنيات سمير صبري

وأوضح أحد الورثة، لـ«الوطن»، «استلمنا من إدارة الفندق الذي شهد وفاته، ساعة سمير صبري، التي كان يرتديها في يده حتى الساعات الأخيرة من حياته، وملابسه، وعدد 2 موبايل، وكذلك ميدالية ذهب، ونضارة»، لافتًا إلى وجود 31 ألف جنيه لازالت موجودة في نيابة قصر النيل، «هذه الأموال مرهونة بعدم وجود مديونية على الورثة لصالح الضرائب أو غيرها، وفي حال ثبوت عدم وجود أي ديون، سنحصل عليها».

نسخة ضوئية من إعلام الوراثة

وكانت «الوطن»، حصلت على نسخة ضوئية من وثيقة إشهاد وفاة ووراثة سمير صبري، حيث تبين أنّ الفنان الراحل لم يكن له ابن، كما كان يزعم طوال حياته، فيما ينحصر ورثته في «أولاد أبناء عمومة»، وهم: محمد عبدالمنعم طاهر، وشريف إبراهيم مصطفى كامل، وأيمن إبراهيم مصطفى كامل، وإبراهيم عثمان إبراهيم قدري، ورمزي عثمان إبراهيم قدري.

كما شهدت أزمة «ميراث» الفنان سمير صبري، تطورات جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب شقة منطقة عرابي، بالمهندسين، وذلك بعد تفاقم الخلافات بين ورثة الفنان الراحل، وابنتي خالته، اللتان يزعمان أنّ هذه الشقة مُسجلة باسمهن.