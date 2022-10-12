ورثة سمير صبري يعتزمون إقامة دعوى قضائية ضد ابنة خالته

قال رمزي قدري، أحد ورثة سمير صبري، إنّ ورثة الفنان الراحل والبالغ عددهم 5 أشخاص، يعتزمون إقامة دعوى قضائية، ضد ابنة خالة سمير صبري، بعد ادعاءها بشراءها شقته، قبل وفاته بشهور.

ابنة خالة سمير صبري ليست لها صفة قانونية لبيع الشقة

أكد «قدري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شقة المهندسين، لا زالت مُسجلة باسم سمير صبري، ولم يتنازل عنها قبل وفاته، كما تدعي ابنة خالته، لافتًا إلى أنها ليست تملك صفة قانونية للتصرف في الشقة وما بها من مقتنيات، «ستضع نفسها تحت المسائلة القانونية».

ممتلكات سمير صبري.. شقة وسيارة فقط

وأشار إلى أنّ المحامي الخاصة بالورثة، انتهى من رصد ممتلكات سمير صبري، وتبين أنه يملك شقة المهندسين فقط، وسيارة واحدة، قائلًا: «حصلنا على السيارة منذ أيام وموجودة تحت تصرف الورثة، بينما شقة الزمالك ومكتبه بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، كانت إيجار وليست ملكه».

وكانت السيدة ليلى أنسي، ابنة خالة الفنان الراحل سمير صبري، قد نفت ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن عرض شقة الفنان باسم الراحل، بأحد عقارات المهندسين، للبيع، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت ليلى أنسي، لـ«الوطن»، إنّ أسرة سمير صبري، لا تُفكر في بيع أي ممتلكات خاصة به، لاسيما وأنّ شقة المهندسين، مُسجلة باسمها وشقيقتها، «مش بنفكر نبيع أي حاجة خالص».