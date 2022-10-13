تطورات جديدة في أزمة ميراث سمير صبري.. الخلافات تشتعل

شهدت أزمة «ميراث» الفنان سمير صبري، تطورات جديدة، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب شقة منطقة عرابي، بالمهندسين، بعد تفاقم الخلافات بين ورثة الفنان الراحل، وابنتي خالته، اللتان تزعمان أنّ هذه الشقة مُسجلة باسميهما.

ابنة خالة سمير صبري ترفض الجلوس مع الورثة الشرعيين

عملت «الوطن»، أنّ شقة عرابي، مُغلقة منذ وفاة الفنان سمير صبري، ولم يُقيم بها أحد منذ تاريخه، بينما تزعم ابنة خالته، بأنّ الشقة مُسجلة باسمها، فيما تقدّم محامي الورثة، ببلاغٍ ضدها، بعدما رفضت الجلوس مع «الورثة الشرعيين» بشكلٍ ودي، للوقوف على التفاصيل كافة.

تركة سمير صبري تتمثل في شقة عرابي فقط وسيارة وحيدة

أشارت المصادر، إلى أنّ «ميراث» سمير صبري، يتمثل في شقة عرابي فقط، وسيارة وحيدة، ولا يملك أي شيءٍ آخر، موضحًا أن مكتبه بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وشقة الزمالك، لم يكن مُسجلان باسمه، حيث كان يُقيم فيهما بموجب عقد إيجار قديم.

الورثة يدينون فتح مكتب وسط البلد في غيابهم

وأوضحت المصادر، أنّ ورثة سمير صبري، تُدين فتح مكتب وسط البلد، وتفريغه من كل المحتويات والمقتنيات، في غيابهما، وبشكلٍ مفاجئ، بينما تحصلت عليها ابنة خالته، بداعٍ تسليمها إلى وزارة الثقافة، إذ قال أحد الورثة، «مش عارفين سلمتها للوزارة فعلًا ولا هتبيعها لحد؟.. كما أنه غير قانوني، أنّ يسمح مالك العقار لأحد غير الورثة بفتح المكتب والحصول على كل ما به من مقتنيات؟».

المكتب صار فارغًا من كل المحتويات والمقتنيات

وأكد أنّ «المكتب صار فارغًا من كل المحتويات والمقتنيات، باستثناء طقم صالون قديم وقطع من الأثاث، لا ترقي للاستخدام أساسًا»، لافتًا إلى أنّ الأيام المُقبلة، ستشهد العديد من المفاجئات بخصوص أزمة ميراث الفنان سمير صبري.