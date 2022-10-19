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وفاة عامل أسفل عجلات سيارة في الإسماعيلية: السائق سلم نفسه

كتب:

عمرو الورواري
11:45 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2022
جثة داخل إحدى الثلاجات في المستشفى

جثة داخل إحدى الثلاجات في المستشفى

لقي شخص مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل قرب مقلب قمامة في منطقة الحرفي في محافظة الإسماعيلية جراء إصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى إلًا أنه توفى فور وصولها.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد دهس «بدر.م»، مقيم بدائرة مركز أبوصوير أسفل سيارة نقل قمامة تابعة لأحد أحياء الإسماعيلية.

انتقال سيارة الإسعاف 

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة نقلت الشخص إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه وإجراء الطوارئ اللازمة له، وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية، إن المتوفى وصل في حالة حرجة مصابا بكسور مختلفة ونزيف داخلي وتوفى في الحال.

التحفظ على الجثمان 

حرر محضر بالواقعة فيما توجه سائق السيارة إلى ديوان قسم شرطة ثالث الإسماعيلية فور حدوثها وسلم نفسه لحين انتهاء التحقيقات، وتحفظت الشرطة على الجثمان بمشرحة المستشفى وقررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان فيما كلفت المباحث الجنائية إنهاء التحريات حول الواقعة.

السائق: تفاجأت به في مقلب القمامة 

وقال سائق السيارة في أقواله خلال التحقيقات أن المتوفى كان نائما وسط أكوام القمامة وأنه لم يتمكن من رؤيته بسبب الظلام الدامس في المنطقة.

وتابع أنه فور انتهائه من رفع القمامة في السيارة وأثناء سيره دهس المتوفى وعلى الفور طلب سيارة الإسعاف لمحاولة إنقاذه ونقله إلى أقرب مستشفى.

وذكرت التحريات الأولية إلى أن المتوفى دائم اللجوء إلى مقالب القمامة والنوم بالقرب منها فى مناطق مختلفة بدائرة حي ثالث الاسماعيلية.

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