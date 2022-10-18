«تجميل الإسماعيلية»: زراعة أشجار مثمرة بالشوارع ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»

قالت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التجميل والتطوير بمحافظة الإسماعيلية، إنه جار العمل على نشر الشتلات والنباتات الخضراء التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون وتزيد من نسبة الأكسجين في الهواء بشوارع الإسماعيلية، في ضوء مبادرة «اتحضر للأخضر»، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء ونشر ثقافة البيئة الخضراء، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ «cop 27» في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

افتتاح معرض النباتات بالإسماعيلية

وأضافت «أبو السعود»، على هامش افتتاح معرض النباتات اليوم الثلاثاء، في نادي الفيروز بالإسماعيلية، أن المعرض ضم عددا من النباتات الخضراء والشتلات الحولية والمعمرة والأشجار المثمرة والزهور.

مشاتل في مدن المحافظة لزيادة التشجير

وتابعت أن جهاز التجميل والتطوير نفذ بالفعل عددا من المشاتل على مستوى المحافظة لتشجير المناطق المهملة، من أجل تقليل غاز الميثان وبخار الماء اللذين يتسببان في الاحتباس الحراري للطبقات العليا للغلاف الجوي.

ووجه اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، بفتح المعرض أمام مواطني الإسماعيلية يومي الخميس والجمعة المقبلين؛ لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وزراعة كافة الأشجار والنباتات لزيادة الرقعة الخضراء.

وأشارت «أبو السعود»، أن المعرض تم تدشينه بالتعاون والتنسيق مع مراكز الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والتل الكبير وحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وكشفت أن المعرض يقام على هامش المؤتمر الإقليمي لمدن القناة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها الدولة من خلال وزارة التخطيط للتشجيع على المشروعات والمبادرات ذات الطابع الصديق للبيئة، في توجه للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.