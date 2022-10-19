إصابة موظفة بعد سقوط أسانسير مجلس مدينة الإسماعيلية بها

أصيبت سيدة في الأربعينات من العمر بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، ظهر اليوم الأربعاء، جراء سقوط الأسانسير الخاص بمركز ومدينة الإسماعيلية بها من الدور العلوي، ونُقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد سقوط سيدة تدعى «حنان.م» وشهرتها «أم يوسف»، موظفة بمركز ومدينة الإسماعيلية، جراء سقوط الأسانسير بها.

نقل السيدة إلى المستشفى

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، نقلت السيدة إلى قسم الطوارئ في مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية، إن السيدة تخضع الآن للفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي في البطن والرأس، فيما أشارت المصادر إلى أن الاإصابات الأولية كسر في القدم وكدمات وسحجات في الجسم.

انتقال الشرطة لمكان الواقعة

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثالث الإسماعيلية إلى مكان الحادث، لمعاينة الأسانسير ومعرفة سبب انفلاته، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، فيما حررت الشرطة محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.