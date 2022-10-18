محافظ الإسماعيلية: يجب تشجيع الشباب للعمل في مجال المشروعات الخضراء

افتتح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء، مؤتمر تحديد الفائزين بالمركز الأول المشاركين في مبادرة قمة المناخ المقرر انعقادها في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

حضر احتفالية التكريم اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية في محافظات القناة.

مشروعات من مدن القناة

وجرى تكريم الفائزين في المشروعات الخضراء، والقائمين على هذه المشروعات من الجمعيات البيئية وأعضاء منصات المناخ، وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته في المؤتمر إن العالم يواجه تغيرات مناخية كبيرة تؤثر على جميع القطاعات.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أنه يجب تشجيع الشباب والباحثين لابتكار طرق ومشروعات مختلفة للتقليل من آثار هذه التغيرات على مصر والعالم، مطالبا باستمرار الجهود المختلفة أثناء قمة المناخ وبعد انتهائها.

محافظ بورسعيد: قمة المناخ صنعت زخم كبير

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن قمة المناخ صنعت زخمًا كبيرًا في محافظات مصر المختلفة بخروج العديد من المشروعات المختلفة للتقليل من آثار التغيرات المناخية.

وطالب «الغضبان»، في كلمته الباحثين بالاستمرار في هذه المشروعات والتوصل إلى حلول ابتكارية، مشيرًا إلى أن جهود مصر في استضافة قمة المناخ يعكس مدى اهتمام الدولة بقضايا المناخ.