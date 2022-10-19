«الجامعات»: تعديل لوائح الكليات لتتماشى مع الساعات المعتمدة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، استمرار التعديل الشامل للوائح الكليات المختلفة لا سيما الدراسية، بالإضافة إلى المناهج، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي منذ سنوات عندما تم إقرار تشريع التوسع في نظام الساعات المعتمدة، موضحين أن نسب تعديل اللوائح تجاوزت الـ65% بغالبية الكليات وجرى تحويلها من النظم النمطية القديمة للساعات المعتمدة.

منصور حسن: تعديل غالبية اللوائح الدراسية

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن الجامعة انتهت من تعديل غالبية اللوائح الدراسية للكليات بنسب تجاوزت الـ80% من النظم النمطية القديمة إلى النظم الجديدة بـ الساعات المعتمدة، مؤكدا أن الدراسة تسير بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مع التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

تعديل 60% من اللوائح

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الجامعة في التوسع بنظم الدراسة بالساعات المعتمدة، موضحا أن نسب تعديل اللوائح الدراسية تتخطى الـ65% بمختلف الكليات، مشيرا إلى أن النظام يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية بالارتقاء بالمنظومة وتطويرها لتواكب جامعات الجيل الرابع، مشيرا إلى انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

ضبط كيانات تعليمية وهمية

ومن ناحية أخرى، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار أعمال لجان الضبطية القضائية في الوزارة لمجابهة عمل الكيانات الوهمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه خلال الساعات القليلة المقبلة يجري الكشف عن ضبط أحد الكيانات التعليمية الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.