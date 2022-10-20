أسعار المكنسة الكهربائية 2022.. تبدأ من 1500 جنيه

تحتاج الكثير من الأمهات إلى وجود المكنسة الكهربائية في المنزل، فهي تساعد في إزالة الغبار والأتربة بسهولة من المنزل، من خلال شفطها، سواء من السجاد أو الستائر أو الموكيت، فهي أحد أهم الأجهزة المنزلية.

وتبحث الكثير من الأمهات عن أسعار المكنسة الكهربائية 2022، وتقدم «الوطن» في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار المكنسة الكهربائية 2022، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار المكنسة الكهربائية 2022

- مكنسة كهربائية بقوة 1600 وات – بسعر يصل إلى 1.735 جنيه.

- مكنسة كهربائية بقوة 1600 وات – بسعر يصل إلى 1.549 جنيه.

- مكنسة كهربائية 3.5 لتر بقدرة 2200 واط – بسعر يصل إلى 3.199 جنيه.

- مكنسة كهربائية بحركة إعصار متعدد بدون كيس بقوة 1300 وات – بسعر يصل إلى 2.299 جنيه.

- مكنسة كهربائية بقوة 1800 وات بفلتر مضاد لـ البكتيريا – بسعر يصل إلى 1.910 جنيه.

- مكنسة كهربائية لون أحمر – بسعر يصل إلى 2.799 جنيه.

- مكنسة كهربائية ذات 4 أكياس، بقدرة 2200 وات - بسعر يصل إلى 3.365 جنيه.

مكنسة كهربائية متعددة الوظائف

- مكنسة كهربائية متعددة الوظائف بقدرة 1700 وات - تغسل السجاد والسوائل المكانس الكهربائية - جميع أنواع الأرضيات – بسعر يصل إلى 5.799 جنيه.

- مكنسة كهربائية اكستريم سيليكون بقوة 1800 وات – بسعر يصل إلى 2.750 جنيه.

- مكنسة سمارت بقدرة 2400 وات – بسعر يصل إلى 2.344 جنيه.

- مكنسة كهربائية إسطوانية بفلتر قماش بيل بقوة 2100 وات – بسعر يصل إلى 3.998 جنيه.

- مكنسة كهربائية بقدرة 1900 وات، بسعة 6 لترات – بسعر يصل إلى 4.499 جنيه.