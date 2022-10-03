توزيع أجهزة كهربائية على 17 عروسة من الفئات الأكثر احتياجا في القليوبية

نظمت مؤسسة مصر الخير احتفالية تيسير الزواج للفتيات الأكثر احتياجا علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، بديوان عام المحافظة، في إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والمؤسسة في مجال الأعمال التنموية والخيرية وتقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا لأبناء المحافظة، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و الدكتور علي جمعة "رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير"، والأستاذة غادة جبريل، مدير مكتب القاهرة الكبري للمؤسسة، بحضور مدحت أحمد، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير.

توزيع الأجهزة الكهربائية علي 17 عروسة

وشهد الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية علي عدد (17) عروسة من الفئات الأكثر احتياجا وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهن من قبل مكاتب الشئون الاجتماعية والبحوث الميدانية من قبل مؤسسة مصر الخير ، حيث تم توزيع عدد ثلاث أجهزة كهربائية علي كل منهن شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز كنوع من المساهمة المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن سعادتة البالغة بالحدث وبوجوده في وسط الفتيات المقبلات علي الزواج واسرهن ، كما أشاد سيادته بحسن التنظيم والتخطيط للاحتفالية.

تيسير الزواج لفتيات الأسر الأكثر احتياجا

فيما أكد مدحت أحمد، رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار التعاون بين محافظة القليوبية والمؤسسة لـ تيسير الزواج لفتيات الأسر الأكثر احتياجا مشيراً إلى أن جهود المؤسسة فى محافظة القليوبية شملت منذ بداية العام 2022 مساعدة أكثر من 170 أسرة بمساعدات انسانية مختلفة "إعانة شهرية / تيسير زواج / خدمات صحية مختلفة / توصيل مياة ....)بلغت قيمتها 1,646,797 ، إضافة إلى أنشطه حملة شهر رمضان المبارك ما بين كراتين الأغذية ووجبات الإفطار والسحور وكروت سند العائلة وكروت الملابس والتى شملت أكثر من 48000 أسرة .

صكوك الأضاحي

وأوضح رئيس قطاع التكافل بمؤسسة "مصر الخير" أنه فيما يتعلق بصكوك الأضاحي فقد تم توزيع لحوم الأضاحي على عدد 22720 أسرة بواقع 88000 مستفيداً في مختلف قرى ومراكز المحافظة ، كما تم مد وتدعيم شبكات المياه بالمناطق المحرومة بمركزي بنها وطوخ وجارى التنسيق مع الشركة القابضة لتحديد المناطق التى تحتاج الى الدعم بشبكة مياهإحلال وتجديد للمناطق الأكثر احتياجا ، كما يتم العمل على توصيل 31 وصلة مياه بالقرى الأكثر احتياجات بمركز القناطر ،كما تم رفع كفاءة 31 منزلاً ضمن مشروع "سترة 5" وكذلك استكمال مشروع "سترة 6" لرفع كفاءة عدد 81 منزلاً بالمحافظة.