إنجي أنور تناشد بعلاج الطفل سليم من ضمور العضلات: أمامه 30 يوما

ناشدت الإعلامية إنجي أنور، بسرعة جمع تبرعات لعلاج طفل يُدعى سليم محمد، مريض بضمور العضلات الشوكي، إذ ذكرت أنه انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، دعوات لجمع تبرعات لعلاج الأطفال الذين يعانون من ضمور العضلات، إذ أن تكلفة علاجهم باهظة الثمن، تصل الحقنة الواحدة إلى 40 مليون جنيه، وبالتالي وصلت استغاثة من والدة الطفل سليم محمد، عقب تشخيص حالته، بأنه مريض بضمور العضلات الشوكي.

الأسرة اكتشفت بمرض نجلها عندما تأخر في الحركة

أضافت «أنور»، خلال تقديمها برنامجها «مصر جديدة»، الذي يعرض على شاشة «etc»، أن الأسرة اكتشفت بمرض نجلها عندما تأخر في الحركة، وعمره الآن عام و9 أشهر، وبدأوا على الفور في رحلة العلاج الطبيعي، «العلاج الطبيعي مجبش معاه نتيجة، أسرة سليم معرفوش يعملوا ايه، لحد في النهاية أحد الأطباء شخصه أنه مصاب بضمور في العضلات الشوكي»، لذا دخلوا في مناشدات بجمع تبرعات من أجل علاج الطفل.

سليم قدامه 30 يوما فقط من أجل الحصول على الحقنة

وتابعت الإعلامية، أن الحملات الخاصة بجمع التبرعات لمصابي ضمور العضلات الشوكي، من المفترض أن تبدأ عندما يبلغ الطفل 6 أشهر، لذلك فتحت الأسرة حسابا بنكيا، دعمه العديد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم تامر حسني، «الفنانين طلبوا الناس تتبرع لسليم عشان يأخذ الحقنة، سليم قدامه 30 يوم فقط، من أجل الحصول عليها، وعلينا تجميع باقي المبلغ».