حملة دعم لإنقاذ «كيان» من ضمور العضلات وتجميع ثمن الحقنة: باقِ 45 يوما

ظل ضياء حمدان يشعر بالصدمة بعد تشخيص ابنته «كيان» بمرض بضمور في النخاع الشوكي، لم تكن الصدمة فقط بسبب أنه قد يفقد ابنته في أي لحظة، ولكن بسبب علمه أن علاج ابنته في «حقنة» لا يقل ثمنها عن 40 مليون جنيه، بينما لا يمتلك قدرًا لو ضئيلًا من هذا المبلغ.

«ظللت أنا وزوجتي لا نفكر في أي شيء، وندعو الله كثيرا لإيجاد حل، فالحقنة التي تحتاجها كيان لكي يتم شفاؤها يجب أن تحصل عليها قبل أن بلوغها عامين» تلك هي كلمات والد «كيان» لـ«الوطن»، حول تشخيص حالة ابنته الصغيرة من كبار الأطباء في القاهرة، التي انتشرت أخبارها كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فبدأت حملات تبرعات لها.

جمع والد «كيان» حتى الآن 8 ملايين جنيه، وهناك تحركات يقوم بها نشطاء وأسماء معروفة في خدمة المجتمع في سيناء، لدعم الطفلة على صفحات التواصل الاجتماعي، وجمع ثمن الحقنة قبل بلوغها العامين .

الحضري يزور أسرة الطفلة كيان بمنزلها

من الشخصيات الشهيرة التي شاركت في حملة تبرعات «كيان»، الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، الذي زار أسرة الطفلة وأبدى كامل تضامنه معها، واعدًا أن يحاول مساعدتها ونشر قصتها بين أصدقائه، وعلى صفحته الشخصية، لجمع التبرعات لها وإنقاذها من ضمور العضلات.

وأشار علي غيط مدير التضامن الاجتماعي في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن التضامن الاجتماعي تتواصل مع جميع الأطراف لبحث إمكانية مساعدة أسرة الطفلة كيان، وتوفير ثمن الحقنة التى تحتاجها من خارج البلاد بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأضاف «غيط» أن مديرية التضامن وافقت على فتح حساب بنكي لأسرة الطفلة لجمع تبرعات، وشاركت بشكل محدود على المستوى الإنساني في عملية التبرع والتعاطف مع أسرة الطفلة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الأجتماعي ومحافظة شمال سيناء.

وعبر والد «كيان» عن سعادته بتلك التبرعات، مؤكدًا أن أمنيته الوحيدة أن يجري جمع تلك التبرعات قبل أن تتم ابنته سن العامين، خصوصًا أنه متبقي أمامها فقط 45 يومًا لتصل إلى هذا السن.