صحفي متخصص بالتعليم: 50% من طلاب السناتر من أبناء المدارس الخاصة

قال محمود عبدالرحمن، الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، إن أكثر من 50% من الطلاب المرابطين في سناتر الدروس الخصوصية من أبناء المدارس الخاصة ذائعة الصيت ومدارس هامة، موضحا: «أيدولوجيتنا بقت متركبة على فكرة أن ابني لازم ياخد دروس خصوصية، سواء طلاب المدارس الخاصة أو الحكومية أو الدولية».

عبدالرحمن: وزارة التربية والتعليم ستستفيد من تقنين الدروس الخصوصية

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم سابقا، قد حارب الدروس الخصوصية بكل ما أوتي من قوة، لكنه لم ينجح، أما الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الحالي، فقرر أن تستفيد الوزارة من إجراءات تقنين الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن «ميزانية الدروس الخصوصية في مصر بتدخل 47 مليار جنيه في السنة».

عبدالرحمن: شركة خاصة لتوفير الدروس الخصوصية داخل المدراس

واستطرد: «فيه شركة خاصة هتعمل دروس خصوصية داخل المدرسة، لأن المجموعات المدرسية اللي كنا شغالين عليها زمان بدلتها الوزارة بشركة خاصة لإدارة منظومة الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية داخل المدارس نفسها، والشركة دي اتأسست بالفعل بأسعار متقاربة من أسعار الدروس اللي بره».

وأوضح محمود عبدالرحمن، أن الشركة ستدير تنظيم المجموعات المدرسية حسب الطلاب والمعلمين، وستتولي الشركة جمع الأموال وتسجيل الطلاب والمدرسين، لافتا إلى أن «المدرس لما يخلص حصته هيحصل على أمواله، والدفع هيكون بنظام الحصص، وأي طالب عايز مدرس معين هيروح معاه حتى لو مش في مدرسته».

وتابع: «الشركة هتنظم الدروس بداخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، القرار في ظاهرة مفجع وتحليله مفجع، ولكن لما نحارب الدروس الخصوصية مش بنكسب حاجة، وفيه محافظات فيها 6 مدرسين وهما رقم واحد».