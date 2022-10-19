تعليمات عاجلة من «التعليم» للطلاب بالمدارس التي تطبق منهجية الجدارات المهنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة لمدير عام للتعليم الفني بالمديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس التي تطبق منهجية الجدارات المهنية بعمل إعلان في مكان واضح في المدرسة بشأن غياب الطلاب عن التقييم.

الطالب المتغيب عن التقييم ولا يجتاز وحدتين

وتضمنت التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل لمديري المدارس التي تطبق منهجية الجدارت وهي :-

- الطالب المتغيب عن التقييم أو الذي لم يجتاز أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني ويعتبر راسبا، ويتم إعادة الوحدات التي تغيب عنها أو لم يجتازها في العام الدراسي الثاني.

- الطالب الذي لم يجتاز وحدة في الدور الثاني يعتبر راسبًا ويحق له إعادة العام الدراسي في الوحدات التي رسب فيها فقط، ويتم احتساب نسب الحضور المقررة على هذه الوحدات مع الاحتفاظ بتقييم الوحدات التي اجتازها.

- التنبيه على الطلاب بنسبة الحضور والغياب المقررة 85٪ مواد نظرية، و75 % للمواد العملية، ويتم إعلامهم بأن نسب الحضور المقررة يتم احتسابها عن العام الدراسي بأكمله وليس على كل فصل دراسي والتنبيه عليهم بأن غياب الطالب في أي حصة في اليوم الدراسي يعتبر غياب يوم كامل.

حصر الغياب اليومي للطلاب وتسجيله بدفتر السلوك

- حصر الغياب اليومي للطلاب وتسجيله بدفتر السلوك على الفور.

- متابعة دفاتر الغياب المدرسين العملي حتى يتم التطابق بينه وبين دفاتر شؤون الطلاب بالمدرسة ويتم ذلك عن طريق وكيل شئون الطلاب.

- إرسال الإحصائيات الشهرية للإدارة التعليمية.

- الاهتمام بإرسال الإنذارات الخاصة بالطلاب والتأكد من إرسالها للطالب واستلامه لها ورصدها في دفتر خاص يكون موجود بإدارة شؤون الطلبة مع التأكيد أن تكون خطابات الفصل معتمدة من مجلس الأمناء ومدير المدرسة وفي حالة عدم إثبات إرسال الإنذارات سيتم محاسبة المسئول عن ذلك.