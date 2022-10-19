«التعليم»: متابعات دورية للتأكد من تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات

أكد شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023 يسير بصورة منضبطة في أسبوعه الثالث، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، موضحا أن المدارس تواصل تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات عاجلة ومشددة من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بعمل متابعات دورية على المدارس للتأكد من تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية لضمان سير العملية التعليمية للطلاب بانتظام.

تحصيل المصروفات بنظام التقسيط

وأوضح عبدالله زلطة، أنه لا يمكن منع أي طالب من دخول المدرسة لم يسدد المصروفات الدراسية، إذ أن المدارس تقوم بتحصيل المصروفات بنظام التقسيط، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بشكل دوري حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

ومن جانبها، أشارت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنها تلقت عدة استغاثات من أولياء الأمور بشأن تأخر بعض المدارس في تسليم الكتب المدرسية للطلاب لأبنائهم رغم مرور ثلاث أسابيع على بداية العام الدراسي الجديد.

المناهج التفاعلية تحتاج لوجود كتاب خلال الحصة

وأضافت الحزاوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحان شهر أكتوبر على الأبواب، وحتى الآن هناك بعض المدارس متأخرة في تسليم الكتب للطلاب على الرغم من أن العام الدراسي الجديد 2023 بدأ متأخرًا، ويزداد الأمر في مراحل الصفوف التعليمية الأولي لأن المناهج التفاعلية تحتاج لوجود كتاب خلال الحصة، كما أن هناك أزمة أخرى تتمثل في عدم تسليم بعض المدارس الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات، علما بأن وزارة التربية والتعليم شددت على تسليم الكتب دون ربطها بالمصروفات.