«التعليم» تحذر من تحدي «كتم الأنفاس» وتوجه مديري المدارس بمراقبة الطلاب

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة رصدت العديد من الشكاوى من قبل بعض أولياء الأمور بممارسة طلاب من الشرائح العمرية الصغيرة لعبة تحدي «كتم الأنفاس»، وفي هذا الإطار قررت الوزارة إصدار توجيهات مباشرة وواضحة لكل الإدارات التعليمية للتأكيد على مديري المدارس ضرورة مراقبة الطلاب في الفصول التعليمية.

زلطة: أكدنا على محاربه جميع الظواهر الغريبة

وأضاف «زلطة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مديري المدارس يقوموا بمراقبة الطلاب خلال فترات الراحة ما بين الحصص التعليمية، والتأكيد على عدم وجود أية ممارسات تتم من قبل الطلاب تجاه تلك الظواهر الغريبة.

زلطة: نقدم التوعية للطلاب بالشرائح العمرية الصغيرة

واستطرد: «فيه توجيهات من وزير التربية والتعليم بنشر حملات توعية مكثفة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية والتأكيد على خطورة مثل تلك التطبيقات الإلكترونية والألعاب الخطرة على الإنترنت، وتوعية الطلاب خاصة الشرائح العمرية الصغيرة عن كيفية التعامل في الفصول الدراسية، حتى لا ينجذب الطلاب بشكل كبير لمثل تلك الأمور».

وأوضح أن الوزارة أعلنت عن استراتيجيتها للعام الدراسي الجديد بكل تفاصيله قبيل بدء العام الدراسي، ومن أهم النقاط التي أكدت عليها الوزارة هو تحقيق عودة الطلاب إلى المدارس، ولائحة الانضباط المدرسي، وتحقيق نواتج التعلم والتفاعل ما بين الطلاب والمعلمين ودمج التكنولوجيا في الدراسة لتحقيق ما يسمى بمتعه التعلم.

وتابع: «بعض السناتر التعليمية استخدمت أساليب غير منضبطة في إيصال المناهج الدراسية للطلاب، وفي هذا الإطار فقد جهت الوزارة بوضع آليات تضمن وجود بيئة سليمة للطلاب لا تناقض العملية التعليمية التي تجرى في المدارس خلال العام الدراسي».