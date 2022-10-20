خبير: روسيا قد تستخدم السلاح النووي ضد أوكرانيا كضربة استباقية

أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن الجيش الأوكراني سيطر على مسافة تصل إلى 8 آلاف كيلو متر بمقاطعة خاركوف، وبدأ السيطرة على عشرات القرى والبلدات القريبة من خيرسون، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحرج القيادة الروسية.

استخدام السلاح النووي كضربة استباقية ضد أوكرانيا

وأوضح «سمير» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON» أن إعلان الكرميلين مد المظلة النووية لروسيا على هذه المناطق الأربعة، جاء لتوصيل رسالة أكبر من فكرة الردع.

وشدد على أن روسيا من الممكن ن تستخدم السلاح النووي كضربة استباقية، حتى لا يتم إحراج جيشها.

وتوقع خبير العلاقات الدولية، أن يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع خيرسون بامتياز، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لطبيعة الأسلحة التي حصلت عليها أوكرانيا، وتصريحات القادة العسكريين الأوكرانيين.

حرب بين الجانبين

وأشار الدكتور أيمن سمير إلى أن كل التوقعات تؤكد وقوع حرب بين الجيشين الروسي والأوكراني، الأسبوع المقبل، موضحا أن مد المظلة النووية يعني أنه قد يمكن عمل ضربة استباقية لحماية الأراضي الروسية.

ولفت «سمير» إلى أن روسيا تريد تعميق جراح الأوربيين في مسألة الطاقة، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء بأوروبا، منوها إلى أن موسكو هجمت على البنية التحتية الأوكرانية، وقصف المحطات الكهربية الأوكرانية كان ردًا على تفجيرات جسر القرم، الذي يعتبر من الأهداف المدنية.