«الخارجية الأمريكية»: إعلان روسيا الأحكام العرفية بأقاليم أوكرانية تكتيك بائس

ذكرت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أن إعلان روسيا الاتحادية الأحكام العرفية في أجزاء من أوكرانيا يعد تكتيكا بائسا، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة العربية.

تهديدات بوتين بالنووي وتعليق بريطاني

ومن جهته، أوضح الجيش البريطاني، أنه على المجتمع الدولي أن يكون موحدا لمواجهة تهديد بوتين النووي، متابعا: «تهديدات بوتين بالنووي مقلقة وتدل على ضعفه».

إعلان الأحكام العرفية في 4 أقاليم

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية في 4 أقاليم حصلت عليها روسيا من أوكرانيا استنادا للمادة 102 من القانون الروسي الذي يتيح للرئيس بعد موافقة المجلس الاتحادي إعلان حالة الطوارئ في روسيا أو الأراضي التابعة لها في حالة تعرض البلاد لتهديد فوري.