طوله 13 مترا وينقذ 3 حالات.. معلومات عن لنش الإسعاف البحري بشرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن أجهزة الدولة بالكامل تسعى لظهور مصر بالمظهر اللائق أمام الوفود المشاركة في قمة المناخ.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هيئة الإسعاف المصرية أحضرت لنش إسعاف بحري لأول مرة في مصر، لتأمين قمة المناخ، مشيرا إلى أنه وصل في ساعة متأخرة مساء أمس، ليدخل الخدمة قبل انعقاد القمة.

ونوه محافظ جنوب سيناء، إلى أنه دشن اللنش السريع الذي وصل شرم الشيخ ليكون إضافة لهيئة الإسعاف المصرية، ضمن خطة تأمين المؤتمر من الناحية الطبية.

وظائف لنش الاسعاف البحري

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالجواد، مدير هيئة الإسعاف المصرية، فرع جنوب سيناء، إن لنش الإسعاف البحري يطبق لأول مرة في تاريخ مصر بصفة عامة، وشرم الشيخ بصفة خاصة، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، جرى عمل خطة تأمين على أعلى مستوى لتأمين المؤتمر في مجال الإسعاف.

وأشار «عبدالجواد» إلى أن الغرض من وجود اللنش في شرم الشيخ هو التعامل مع حالات «الغرق، الكسور المتعددة، الجروح المتعددة»، مع سرعة نقل حالات تسمم النيتروجين.

وأوضح مدير هيئة الإسعاف المصرية، فرع جنوب سيناء، أن لنش الإسعاف بحري يبلغ طوله 13 مترا، وجري تصميمه على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطب؛ إذ جرى تزويده بكبينة مكيفة تسمح بنقل 3 حالات.

وحدة طبية مصغرة

وأكد الدكتور محمد عبدالجواد أن اللنش مجهز طبيا على أعلى مستوي طبي، ويوجد به غرفة عناية مركزة بها جهاز تنفس صناعي، ومنتور لقياس العلامات الحيوية، وجهاز شفط كهربي، وجهاز صدمات aed ناطق لحالات الارست، وجبائر تثبيت الكسور المتعددة، ونظام أكسجين مركزي للتنفس في حالات الاختناق وأدوات الإنقاذ المتعدد من أطواق نجاة، ولايف جاكيت.

ونوه «عبدالجواد» إلى أن سرعة الإسعاف البحري تصل إلى 20 عقدة في الساعة، ومزود بأعلى أجهزة ملاحية، وطاقم اللنش يتكون من 5 أفراد، مقسمين إلى سائق و2 بحارة، ومسعفين اثنين، جري تدريبهم على الإسعافات الأولية البحرية، والسلامة البحرية، عن طريق هيئة السلامة البحرية بجنوب سيناء.

150 سيارة إسعاف داخل شرم الشيخ

في سياق متصل، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جري وضع 150 سيارة إسعاف داخل مدينة شرم الشيخ لتأمين القمة، جري توزيعها كالتالي، 35 أمام فنادق إقامة الوقود للمشاركة، 30 متحركة تصاحب الوفود، 14 لتأمين قاعة المؤتمرات والمنطقتين الزرقاء والخضراء.

وأوضح أنه جري الاتفاق على إقامة 6 عيادات طبية، وهي عبارة عن فرق تدخل سريع داخل قاعة المؤتمرات، مسعفين مدربين على أحدث التدريبات في مجال الإسعاف، بالإضافة إلى وجود تمراكزات لسيارات الإسعاف في أماكن أخرى.

ووجه المحافظ، الشكر إلى الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، فرع جنوب سيناء، على الخدمات المقدمة من الهيئة على أرض المحافظة، لافتا إلى أن زمن وصول سيارات الإسعاف لأي موقع حادث لا يتعدى 5 دقائق، موضحا أنه يوجد 30 نقطة إسعاف على طرق جنوب سيناء بداية من رأس سدر وحتى طابا.