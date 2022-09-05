خطة التأمين الطبي لقمة المناخ بشرم الشيخ.. 45 عيادة ثابتة ومتنقلة

جهود كبيرة ومتواصلة يبذلها المصريون في مدينة شرم الشيخ، استعدادا لعقد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، حتى تظهر مدينة السلام بشكل يليق بضيوف مؤتمر المناخ الذي يناقش التغيرات المناخية.

ومن بين تلك المجهودات ما تقوم به مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، والتي تتحمل عبء تأمين المؤتمر من الناحية الطبية، وفقا لتصريحات الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، والذي أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجه برفع حالة الطوارئ بكل القطاعات الصحية في جنوب سيناء منذ بداية هذا الشهر وحتى انعقاد القمة.

مستشفى شرم الشيخ جاهز

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى وضع خطة تأمين قمة المناخ من الناحية الطبية تحت إشراف وزارة الصحة، بالتنسيق مع باقي الجهات، حيث جرى تجهيز مستشفى شرم الشيخ الذي يتبع الرعاية الصحية ليكون المستشفى الأول في حالة حدوث أي طارئ، بالإضافة إلى مستشفى دهب المركزي.

تطهير خزانات الفنادق

وقال «رخا» إن وزير الصحة وجه بضرورة قيام إدارة الطب الوقائي بالمديرية، بعمل حملات مستمرة على كل الفنادق في شرم الشيخ ودهب، من أجل متابعة تطهير خزانات المنشآت والفنادق السياحية بكافة مدن المحافظة، لضمان تقديم مصدر مياه آمن لجميع قاطني المنشآت السياحية والزوار القادمين للمحافظة، خاصة في شرم الشيخ ودهب.

وتابع أنه جرى توقيع عقود العمل مع ثلاثة فنادق كبرى بدهب، موضحا أن مديرية الصحة رفعت حالة الطوارئ بكل القطاعات خاصة شرم الشيخ التي ستكون مكان استضافة الوفود المشاركة في قمة المناخ.

45 عيادة متنقلة وثابتة

وأوضح الدكتور أيمن رخا أن وزير الصحة أعلن خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تجهيز 45 عيادة طبية ثابتة ومتنقلة موزعة على الفنادق والمنشآت السياحية التي ستكون مقر إقامة للضيوف، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم والفصائل المختلفة والبلازما.

وأشار إلى أنه جار التنسيق مع هيئة الإسعاف من أجل تأمين المؤتمر الذي سيشارك به نحو 40 ألف مشارك، ويتوقع أن يتم توفير 50 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين القمة إلى جانب مستشفى داخل قاعة المؤتمرات.