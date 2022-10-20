تشغيل مشروع كايرو بايك في القاهرة.. 250 دراجة تعمل بالطاقة الشمسية

يفتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بعد قليل، المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك- دراجة القاهرة- من المحطة الرئيسية للمشروع في التحرير، كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين، لتشجيع وسائل الانتقال الآمنة والصديقة للبيئة، والحد من التلوث والزحام بمنطقة وسط البلد، وذلك ضمن استعدادات مصر لقمة المناخ التي تنطلق الشهر المقبل على أرض شرم الشيخ.

مشروع كايرو باك

وتضم المرحلة الأولى لمشروع كايرو بايك نحو 26 محطة موزعة بمنطقة وسط البلد، وإمدادها بنحو 250 دراجة والمحلات تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بالكامل بالكاميرات، كما سيتم إطلاق تطبيق يمكن من خلاله حجز الدراجات والتيسير على المواطنين.

ويتيح مشروع «كايرو بايك» حجز الدراجات بالساعات والأيام والأسبوع لمن يرغب مع وجود تخفيضات في سداد القيمة الإيجارية.

نشر ثقافة الدراجات

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنّ مشروع كايرو بايك متبعا في الدول المتقدمة لنشر ثقافة استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة بديلة للنقل بالعاصمة، هو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، ويأتي تنفيذ المشروع بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos، وتحت إشراف معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.