محافظ القاهرة يكلف إيهاب محمد بتسيير أعمال رئيس جهاز مشروع «معا»

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تكليف إيهاب محمد محمد محمود بتسيير أعمال رئيس جهاز مشروع «معا» نقلا من مشروع الحدائق المتخصصة وذلك بموجب القرار رقم 6660 لسنة 2022.

القضاء على العشوائيات

يعد مشروع «معا» لتطوير العشوائيات بنطاق حي السلام أول من أبرز المشروعات على أرض محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات، وتم إقامة المشروع على مرحلتين إذ يشمل 4416 وحدة سكنية، وتم تسليم الوحدات للسكان على المفتاح مفروشة بالكامل، مع توفير وسائل انتقال وخطوط نقل عام للربط بين «معا» ووسط القاهرة، وبلغت تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه، ومقام على مساحة 60 فدانًا.

184 عمارة داخل مشروع «معا»

مشروع معا يضم 184 عمارة وتم بالتعاون بين المجتمع المجتمع ومؤسسة الفنان محمد صبحى ومحافظة القاهرة و تمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة «معا»، وتتوافر كل الخدمات داخل المشروع من مدارس ومركز شباب ومساحات خضراء ووحدة اجتماعية ودار مسنين وأيتام ومركز طبي ونقطة إسعاف وإطفاء ومسجد وكنيسة بحيث يكون مجمعا سكنيا متكاملا الخدمات.