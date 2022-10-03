نائب محافظ القاهرة: حصر شامل لكل العقارات ذات الخطورة الداهمة بالأحياء

أصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات لرؤساء أحياء المنطقة، بإجراء حصر شامل لكافة المنشآت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي، وإعداد تقارير وافية وفورية بكافة المعلومات والتفاصيل، وإجراء المعاينات اللازمة، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وذلك حماية للأرواح وحفاظا على سلامة المواطنين، نظرا لما تمثله من خطر محدق يهدد أرواح المواطنين والمارة والممتلكات.

إزالة عقار في حي دار السلام

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام برئاسة اللواء أيمن السعيد، بشأن تنفيذ الإزالة لعقار بشارع زيدان البحري تقاطع شارع الفتح، نظرا لخطورته الداهمة، حيث تمت الإزالة بمعرفة مقاول الحي وبالتنسيق مع جمال حسين، مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن العقار خالٍ من السكان ومكون من دور أرضي وثلاثة طوابق متكررة، حيث تبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وهبوط أرضي بمدخل العقار، وشددت على إقامة الصلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي.

الإبلاغ عن العقارات الخطرة

كما ناشدت نائب المحافظ، المواطنين، بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لسرعة المعاينة، وعرضه على اللجان المختصة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.

يذكر أنه وقت سابق، قام اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام، وإدارتي المتابعة الميدانية والإزالات بالحي، بمعاينة العقار واتخاذ كافة الإجراءات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين والممتلكات.