استقرار سعر طن الأرز الشعير في الشرقية اليوم الخميس.. 6850 جنيها للطن

أكد المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، أن المحافظة أعدت 25 موقعا لتجميع محصول الأرز من المزارعين، وحددت سعر طن الأرز الشعير «الحبة الرفيعة» بـ6600 جنيه، مضافا إليه قيمة الحافز، وسعر طن «الحبة العريضة» بالحافز بسعر 6850 جنيها.

وشهد سعر طن الأرز الشعير، اليوم الخميس، في محافظة الشرقية استقرارا، إذ بلغ سعر طن الأرز الشعير من الحبة العريضة 6850 جنيها، والحبة الرفيعة 6600 جنيه.

ثبات في سعر طن الأرز الشعير

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة في الشرقية، لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير يشهد استقرارا وثباتا، إذ لم يتخط سعر طن الحبة الرفيعة 6600 جنيه، مضافا إليه 100 جنيه حافز تخصصها المحافظة على كل طن أرز يورد إلى مواقع التجميع، إضافة إلى سعر طن الأرز الشعير من الحبة العريضة بقيمة 6850 جنيها.

226 ألف فدان أرز في الشرقية

وذكر «نصير»، أن الشرقية تتمتع بمساحة جغرافية شاسعة، وحظت بزراعة مساحة كبيرة من المحصول هذا العام، بواقع 226 ألف فدان، منها 48 ألفا ي الأراضي المالحة، في حين وصل عدد الأفدنة من أراضي الجفاف إلى 34 ألف فدان، وبلغت المساحة المنزرعة من الأراضي الطبيعية نحو 138 فدانا.

2: 4 أفدنة متراوح إنتاجية الفدان:

وأوضح «نصير»، أن متوسط إنتاجية الفدان من 2 إلى 4 أطنان، ومشيرا إلى أن وزارة التموين ألزمت المزارع بتوريد طن أرز عن كل فدان تمت زراعته.

وأشار إلى وجود 7 أنواع من الأرز، من بينها الأرز البلدي، والسوبر 300، والأرز 104، موضحا أن كل نوع يتأقلم مع مناطق جغرافية في المحافظة حسب نوع التربة والمناخ.

25 موقعا لتجميع الأرز

وأوضح مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية، أن المحافظة خصصت 25 موقعا تجميعيا موزعة، بواقع 12 شونة تابعة للبنك الزراعي، و8 شون للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و5 شون تابعة لشركة مضارب الشرقية، بسعة تخزينية تبلغ 129،682 ألف طن أرز.