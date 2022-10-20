خطة الشرقية للتعامل مع مياه الأمطار.. تنفيذ 3 سيناريوهات محاكاة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، واستدعاء جميع الجهات المعنية، وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف الجهات، وإخطار شرطة النجدة، وذلك للتعامل مع أي أزمات محتملة بسبب تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

نموذج محاكاة على الطبيعة لـ3 أزمات

جاء ذلك خلال تنفيذه المفاجئ لنموذج محاكاة على الطبيعة لـ3 أزمات بنطاق مدينة الزقازيق، نتيجة اجتياح موجة من الطقس السيئ للمحافظة، ترتب عليها سقوط غزير للأمطار، ما تسببت في غرق نفق أبو الريش للسيارات والمشاة بمنطقة «أبو حسين»، وتوقف الحركة المرورية، وكذلك انهيار عقار قديم بالمنطقة المحيطة أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن محطة معالجة الصرف الصحي بالعصلوجى.

الدفع بسيارات لكسح وشفط المياه

وعلى الفور، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئاسة مركز الزقازيق، ورئاسة حيي أول وثان، بسيارات لكسح وشفط المياه من النفق بعد غلقه، وتم تحويل الاتجاهات المرورية لاتجاهات بديلة بمعرفة إدارة المرور، وذلك لتسيير الحركة المرورية داخل المدينة وتوفير عبور آمن للمواطنين.

كما كلف المحافظ وكلاء وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن والتموين، بفتح نزل شباب ناصر والسادات ومدرستي الثانوية العسكرية والناصرية الابتدائية، والتأكد من تجهيزها بالأسرّة والأغطية، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية، وإقامة مخيمات الإيواء لإستقبال المواطنين المتضرريين من الأزمة، مع توفير كافة احتياجاتهم من المواد الغذائية والسلع التموينية والخدمات اللوجيستية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة أعدت خطة عمل للتعامل مع أي أزمات أو أحداث طارئة، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، والتدريب على السيناريوهات المحتملة، لقياس مدى قدرة كل جهاز على حدة في التعامل مع الأزمة وإدارتها بالشكل الأمثل.