«عمليات المعلمين»: وفاة معلم نتيجة إصابته بغيبوبة سكر داخل مدرسة في بني سويف

تلقت غرفة عمليات المعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرًا من النقابة الفرعية ببني سويف برئاسة مصطفى الديب، يفيد بوفاة معلم بمدرسة بني قاسم الابتدائية، التابعة لإدارة ببا التعليمية، وافته المنية قبل نقله إلى المستشفى .

«الزناتي» يكلف بإنهاء إجراءات الدفن

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببنى سويف واللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة في تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

نقيب المعلمين يعزي أسرة المعلم

وأكّدت غرفة العمليات، أنَّ المعلم سقط بشكل مفاجئ أمام زملائه داخل المدرسة، إثر أصابته بغيبوبة سكر أدت إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذي توفى أثناء أداء رسالته، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.