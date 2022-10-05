نقيب المعلمين يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى أكتوبر: ملحمة وطنية فريدة

هنأ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وقواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ما زالنا نستقي من حرب أكتوبر العديد من العبر

وقال «الزناتي»، إنَّ انتصارات حرب أكتوبر المجيدة سجل المصريون خلالها ملحمة وطنية فريدة وضربوا أروع مثال في التضحية والشجاعة والفداء ما زالنا نستقي من خلالها العديد من العبر لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية والرخاء».

ذكرى أكتوبر رمزا لصمود و جسارة الشعب المصري

وأكّد نقيب المعلمين، أنَّ هذه الذكرى ستظل رمزا لصمود و جسارة الشعب المصري و صلابة قواته المسلحة، وقدرته على التصدي لكل المخاطر ومجابهة كافة التحديات.