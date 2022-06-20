نقيب المعلمين يعزي والد «نيرة» طالبة المنصورة ويوجه بتلبية طلباته

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أشرف أحمد عبد القادر غريب المعلم بمدرسة شهداء بدر بمحافظة الغربية، والد الطالبة نيرة ضحية حادثة الغدر أمام جامعة المنصورة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته، ويلهم أسرتها الصبر على قضاء الله.

نقيب المعلمين يوجه بتلبية مطالب والد نيرة

وكلف نقيب المعلمين فرعية المعلمين بالغربية، التوجه إلى منزل المعلم والد نيرة، وتقديم واجب العزاء، وتلبية أي مطالب يحتاجها، لمساندته هو وأسرته فى مصابهم الأليم.

وشدد على وقوف نقابة المعلمين خلف أبنائها من أعضاء النقابة، ومساندتهم فى كل الظروف.

نيرة طالبة المنصورة ضحية زميلها

وكانت نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، لقيت مصرعها على يد زميلها الذي اعترف أمام جهات التحقيق أنه كان يحبها ويطاردها في كل مكان وهي ترفض التجاوب معه بل تهينه بحسب قوله، وقبل الحادث بلحظات نشب بينهما خلافا داخل الميكروباص بسبب رفضها قيامه بدفع الأجرة لها، فما كان منه إلا أن استل سكينا من طيات ملابسه وطعنها أمام بوابة الكلية وأصابها بجرح قطعي في رقبتها أودى بحياتها.