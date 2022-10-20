«الإسكان» تستقبل وفدا سعوديا لعرض التجربة المصرية العمرانية

التقى محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية، خلال أسبوع واحد، الوفد الثاني من مسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية؛ لاستكمال عرض التجربة العمرانية المصرية، بمختلف مجالاتها.

تفاصيل التجربة العمرانية المصرية

وأوضح محمد عصام الدين رمضان، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع أشقائنا مسؤولى وكوادر وقيادات وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية؛ لاستكمال عرض تفاصيل التجربة العمرانية المصرية، بتفاصيلها الغنية فى مختلف مجالات العمران، سواء في إنشاء المدن الجديدة، أو تطوير العمران القائم، أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها، كما تم تنظيم جولات ميدانية للوفد السعودي بالمشروعات القومية، التي يجرى تنفيذها.

فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أنّ وزارة الإسكان ترحب بأشقائنا من وزارة الإسكان السعودية، وتمدهم بكل الخبرات والتجارب الناجحة، التي حققتها الوزارة وما زالت، في تقديم عمران عصرى وحديث، يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويعمل كوعاء للتنمية، ويساهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري، وتوفير الفرص الاستثمارية، وفرص العمل.

من جانبهم، تقدم أعضاء الوفد الثاني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، بالشكر لوزارة الإسكان المصرية؛ لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وهي تجربة غنية بتفاصيلها، مبهرة في نجاحها وتحديها للصعاب، وتحقيقها لكم ضخم من المشروعات المتنوعة في زمن قياسي، متمنين الاستفادة من تلك التجربة في تنفيذ خططهم العمرانية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أنّ تلك الجولة، لن تكون آخر جولاتهم، ومن المقرر قدوم وفود أخرى للاطلاع على التجربة المصرية.