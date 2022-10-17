«الإسكان» تستعرض جهود تحقيق التنمية المستدامة مع وفد الوكالة الأمريكية

استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وفدا من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضم رئيس فريق برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئول ملف المناخ بمكتب التنمية الاقتصادية، ومدير مشروع الحلول المتكاملة للمياه IWSS بالوكالة الأمريكية، وذلك بحضور مسئولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU.

ورحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤكداً على أهمية تعظيم أوجه التعاون، تزامنا مع الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لإحداث طفرة كبيرة في المجالات الفنية والاستثمارات.

خدمات المياه والصرف الصحي من خلال «حياه كريمة»

واستعرض نائب وزير الإسكان، مشروعات وسياسات الدولة المصرية في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في مجال الإمداد بخدمات المياه والصرف الصحي، من خلال مبادرة «حياه كريمة»، والتي تغطي جميع المجالات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والإسكان بهدف تطوير القرى المصرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة لحوالي 58 مليون مواطن مصري.

وأشار «إسماعيل»، إلى مجهودات قطاع المرافق للحفاظ على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه، واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، من خلال إعداد منهجية وخطة متكاملة للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

وصول خدمات الصرف الصحي للجميع

وأوضح أنه تم وضع إطار الإستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تهدف إلى وصول خدمات الصرف الصحي للجميع، لافتاً إلى أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في المراحل النهائية، لعرضه على الجهات المختصة لإصداره.

وقدم ممثلو الوكالة الأمريكية، عرضاً لأنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات: «المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر»، بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة، من خلال تحديث الخدمات في القطاعات المختلفة، والتحول الرقمي في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يساهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات.

التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه

كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه، المشروعات التي يمكن طرحها، لتعكس أولويات الحكومة المصرية أثناء استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد نائب وزير الإسكان، بالشراكة الفعالة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى ضرورة تعميم ما تم بشركات مياه الشرب والصرف الصحي ببعض بمحافظات الصعيد بنطاق المشروع، على باقي الشركات، وكذلك المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أهمية التكامل بين ما تم إنجازه ببرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، الممول من بنك التنمية الأفريقي، من خطة تحسين أداء شركة الأقصر وبين الخطة التنفيذية الجاري إعدادها من خلال مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بجانب أهمية التركيز على المهارات الفنية وبناء القدرات خلال الفترة المقبلة، ونوه إلى ضرورة أن تكون قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات شركات المياه، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.