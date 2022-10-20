«الإسكان» تتابع استعدادات قرعة «مثلث ماسبيرو» لتسليم الوحدات للعائدين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها استعدادا للقرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لحاملي عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

إعادة تسكين حاملي عقود العودة للمنطقة

وأوضح الوزير، أنّه يجري التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، وبنك التعمير والإسكان، لتنظيم وتيسير الخطوات الخاصة بإعادة تسكين حاملي عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها، حتى يتسلموا وحداتهم الجديدة في المشروع الضخم الذي يعتبر من العلامات البارزة في قلب مدينة القاهرة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنّ مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم «جراج سفلي» بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (إداري) يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا.

تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو

وأضاف وزير الإسكان، أنّه جار تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقي وسكني – برج إداري)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.