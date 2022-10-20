وزارة التعليم تعلن تعديلات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديلات مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الوحدة الأولي

- الدرس الثاني: الصورة المرفقة بالصفحة السابعة معكوسة الوضع وتُعدل بتبديل الصورتين.

- الدرس الثالث: عدد السكان غير واقعي بالنسبة لمحافظة الفيوم، ويُعدل بإضافة عدد سكان وادي الريان.

- الدرس الخامس: وجود كلمات أكبر من وأقل من تؤدي إلى تشتت الطلاب وتعدل بحذف كلمة زاد وتكتب «عند ضربه في 10».

- الدرس السابع: أول خانة في الجدول مكتوب بها «التقريب إلي الأحد»، وتُعدل إلى التقريب لأقرب وحدة.

في الصفحة 27 العمود الثالث بالجدول، الوحدة المكتوبة بالكيلو جرام غير منطقية وتعدل باستبدال الوحدة من كجم إلى طن.

- الدرس الثامن: رقم 3 في الصفحة 29 مكتوب إلى أقرب أحاد تعدل إلى أقرب وحدة.

الوحدة الثانية

الدرس الثاني: الخطأ الموجود في الصياغة في رقم 9 بالصفحة 66، وتعدل بحذف المسألة رقم 9.

الوحدة الثالثة

الدرس الخامس: الصفحة رقم 120 الخطأ الموجود بالسؤال رقم 4 المربعات المراد بإكمالها ممتلئة وتعدل بحذف الرموز من داخل المربعات.

الدرس السادس: الصفحة رقم 123 يعدل الخطأ بتبديل الجزء الموجود في صفحة 124 بالجزء الموجود صفحة 123.

الدرس السابع: الصفحة رقم 126 الخطأ في السؤال رقم 3 أخر سطر كلمة زجاجة، وتعدل بحذف كلمة زجاجة وتكتب كلمة وصفة.

الوحدة الخامسة

الدرس الأول: الصفحة رقم 155 الخطأ الموجود بالسؤال رقم 2 مكتوب أكبر بمقدار 10 وُيعدل بتضاعف عشرات مرات.

الدرس الخامس عشر: الصفحة 196 الخطأ الموجود استكشف 1، الصياغة غير سليمة وتُعدل بـ «عمل شخص كهربائي ولدية سلك كهربائي بطول 150 متر ويحتاج إلى تقطيعه إلى 40 قطعة أصغر ومتساوية في الطول بحيث تكون كل قطعة عدداً صحيحاً».

الوحدة السادسة

الدرس الثالث: الصفحة رقم 214 الخطأ بسؤال التحدي لإيجاد القيمة ويعدل لإيجاد القيمة التي حصلت عليها.