تفاصيل القبض على «عصابة المحولات الكهربائية» بالشرقية.. «بيبعوها خردة»

قررت النيابة العامة حبس 5 متهمين بسرقة 2 محول كهربائي من إحدى شركات الكهرباء بمحافظة الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما نجحت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في القبض عليهم، وبحوزتهم بعض الأدوات المستخدمة في واقعة السرقة.

«الوطن» تستعرض حكاية القبض على المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا لسرقة المحولات الكهربائية في الشرقية، بعد إعلان وزارة الداخلية القبض عليهم أمس الأربعاء.

اعترافات المتهمين

واجهت جهات التحقيق المتهمين بما هو منسوب إليهم، بعد القبض عليهم في «القصاصين» بالإسماعيلية، واعترفوا بتفاصيل الواقعة، وقال أحد المتهمين خلال التحقيقات: «كنا بنسرق المحولات الكهربائية ليلا والدنيا هادية، ونروح نديها لتاجر خردة، هو كان بياخد منها السلك النحاسي، وإحنا ناخد فلوس».

القبض على تاجريّ الخردة.. شريك في الجريمة

وفور اعتراف المتهمين بالواقعة، تتبعت أجهزة الأمن تاجر الخردة، ونجحت في القبض عليه، وتبين أنه يبيع الأسلاك النحاسية لتاجر آخر، وتم القبض عليه أيضاً في «الإبراهيمية»، وكان بحوزته 3 أجولة للأسلاك النحاسية، يصل وزنها إلى 120 كيلو جرام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين.

العقوبة المنتظرة على المتهمين

وعن العقوبة المنتظرة للمتهمين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، في تصريحات لـ «الوطن» إنه طبقاً للقانون فإن عقوبة سرقات التيار الكهربائي أو محولات الكهرباء نصت على التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه و تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة».