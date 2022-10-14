ضبط عصابة سرقة الخردة وإعادة كمية كبيرة من الحديد لمصنع «إسمنت حلوان»

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، في ضبط تشكيل عصابي لسرقة الخردة من داخل مصنع «إسمنت حلوان» بمنطقة كفر العلو، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وردت معلومات للنقيب احمد فتحي معاون مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام صاحب مخزن خردة بشارع السكة الحديد في كفر العلو، بشراء كمية من الحديد الخردة من «رضا م»، 25 عاما، عاطل مقيم عرب كفر العلو، و«محمد م»، 41 عاما، عامل خردة مقيم كفر العلو، و«فارس م»، 17 عاما، سائق «توك توك» ومقيم عرب كفر العلو، و«عماد. ع»، 37 عاما، عاطل ومقيم كفر العلو.

اعتراف المتهمين بسرقة المضبوطات

تمكن ضباط مباحث حلوان من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل «إسمنت حلوان»، على فترات متباعدة، وأرشدوا عن مكان تصريفهم لباقي المسروقات، لاثنين من أصحاب مخازن الخردة في كفر العلو.

استعادة كميات كبيرة من الحديد

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط مالكي مخزني الخردة، جرى العثور على كميات كبيرة من الحديد جرى شراؤه بسعر بخس من المتهمين، وجرى استدعاء أحد مسؤولي المصنع، والذي تعرف على المضبوطات، واتهمهم بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.