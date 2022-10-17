حجز عصابة تهريب المخدرات في السويس.. قيمتها 270 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق بحجز تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بعدما أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة نقل وتهريب نحو 10 أطنان من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بنحو 270 مليون جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى التحفظ على المواد المخدر المضبوطة مع المتهمين.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات الى قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى بوزارة الداخلية تفيد رصد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى نقل وتهريب المواد المخدرة بإستخدام إحدى السيارات المخصصة لنقل الغازات البترولية "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، وقيامهم بترويجها على عملائهم بمحافظات الجمهورية.

وعقب إجراء التحريات أمكن رصد وتحديد التشكيل العصابى المشار إليه مكون من 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بالشرقية و السويس، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس تم إستهدافهم وأمكن ضبط أحدهم حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين.

وضبط بحوزته 36000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫600 طن، 2300 لفافة لمخدر البانجو وزنت750,5 طن –130 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت250 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى و هاتف.

كما أمكن ضبط المتهمين الأخرين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس ، وبحوزتهما ومبلغ مالى و 2 هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 270٫000٫000 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.