الحكومة تنفي إطلاقها تطبيقات إلكترونية لمنح قروض للمواطنين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه قبل قليل: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضاً مالية، وتواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نفت تلك الأنباء».

لا يوجد تطبيقات إلكترونية تمنح «قروض»

وأكدت وزارة الاتصالات، بحسب بيان المركز، أنّه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضا مالية، موضحة أنّ التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

الحكومة تحذّر من التطبيقات الوهمية

وتابعت الوزارة، أنّه لا يوجد أي منصة إلا «مصر الرقمية» المعنية بالخدمات الحكومية الرقمية، والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذّرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي التطبيقات.

وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وحال وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).