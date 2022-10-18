مدبولي يشكر سفير البحرين على جهوده لتعزيز علاقات القاهرة والمنامة خلال فترة عمله

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة

وخلال المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، موجّها له الشكر على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التي تولّى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر.

من جانبه، وجّه سفير البحرين، الشكر لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على الدعم والمساندة التي تلقاها خلال فترة عمله في مصر، مؤكدا ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالعلاقات الثنائية مع مصر.

واختتم رئيس الوزراء المقابلة، بالتأكيد على استمرار العمل خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين، والبناء على الزخم في علاقات الود والأخوة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين اللذين تربطهما علاقات أخوة متنامية.