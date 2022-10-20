مصرع سائق انقلبت دراجته النارية بطريق النجاح في البحيرة

لقي سائق، منذ قليل، مصرعه إثر انقلاب دراجته النارية أمام قرية النجاح في مركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بمصرع سائق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية النجاح بمركز بدر، ما أدى إلى مصرع قائدها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «وائل م م»، 45 سنة، سائق، مقيم بمركز بدر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.