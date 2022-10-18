مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في البحيرة

لقى عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث، حيث صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 84 في اتجاه القاهرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بمصرع عامل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد بوقوع حادث، ما أدى إلى مصرع عامل ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع أحمد سعد رجب جمعة، 52 عام، مقيم المنوفية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث آخر في البحيرة

وشهد قبل قليل طريق شبراخيت ايتاي وقوع حادث تصادم بين سيارتين مما أدى إلى مصرع فتاة وإصابة فتاتين أخرتين، ونقلوا جميعا إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.