مصرع عامل سقط من الطابق الثالث بمنزله في البحيرة

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله في قرية السعدية التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد سقوط عامل من أعلى منزله بقرية السعدية التابعة لدائرة المركز، ونقل بواسطة الأهالي، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «محمد إبراهيم عبد الونيس»، 38 سنة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الشاب سقط أثناء قيامه بإنزال عبوة غذاء الماشية «تبن» من مجموعة أكياس معبأة فوق بعضها، حيث أن هذه العبوة دفعته من أعلى فسقط جثة هامدة.