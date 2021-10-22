مصرع سائق وإصابة اثنين في تصادم سيارتين نقل و«ملاكي» في البحيرة (صور)

لقي سائق مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

إخطار بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور، يفيد بتصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مدينة دمنهور وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، وعمل الإسعافات الأولية للمصاب.

الانتقال إلى مكان الحادث

وبالانتقال والفحص تبين وفاة حامد حمدان محمد عبد الرحمن، 41 سنة، مقيم بمركز ميت غمر بالدقهلية، وإصابة كريم محمد أحمد عبد الله عيسى، مقيم بمركز كوم حمادة، يعاني من اشتباه بارتجاج، وإصابة عبد الله محمد شعبان النحراوي، تباع السيارة النقل، بجروح خطيرة بأنحاء الجسم، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين

وفي واقعة أخرى، أصيب شخصان بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية و«توك توك» أمام قرية أبو قير بالطريق الساحلي بمركز كفر الدوار صباح اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة.

تحرير محضر بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة «توك توك» وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من محمد طلعت شعلة، 20 عاما، مقيم بقرية كوم الطرفاية، مصاب باشتباه كسر في الجمجمة وكسر في الساق والقدم اليمنى، وأحمد رزق مدني، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم.

وجرى عمل الفحوصات الطبية الأولية، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.