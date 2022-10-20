استئناف العمل في فيلم Rust بعد عام على مقتل مديرة التصوير

يستأنف صنّاع فيلم Rust، تصوير العمل في يناير المقبل، بعد أكثر من عام على مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز بعيار ناري خاطئ، ولكن لن يتم استئناف في نيو مكسيكو حيث لا يزال التحقيق الجنائي في الحادث مستمرا، إضافة إلى أنّ إجراءات السلامة في مكان العمل دون حل حتى الآن، وكشفت الشركة أنّها لم تستقر على موقع جديد للتصوير حتى الآن، والمتوقع أن يكون في ولاية كاليفورنيا.

وأعلنت شركة إنتاج فيلم Rust الوصول لتسوية يوم 5 أكتوبر مع ماثيو هاتشينز، أرمل المصورة الراحلة، وبموجب الاتفاقية سيتمكن الإنتاج من استئناف العمل بعد توقف دام 15 شهرًا، وقال ماثيو هاتشينز في بيان، إنّ استكمال الفيلم سيكون وسيلة «لتكريم العمل النهائي لهالينا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

القصة الكاملة لمقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز

وجرى إطلاق النار على هالينا هاتشينز أثناء تحضير مشهد في الكنيسة مع الممثل أليك بالدوين في 21 أكتوبر 2021، حيث أطلق الرصاص من مسدس كان يُفترض أن يحتوي على ذخيرة مزيفة، ومرت الرصاصة عبر جسدها واستقرت في كتف المخرج جويل سوزا، وتم نقلها جوا إلى المستشفى، حيث توفيت بينما خرج «سوزا» من المستشفى في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقرر المحققون منذ ذلك الحين أنّ مسؤولة الأسلحة في الفيلم، هانا جوتيريز ريد، حملت طلقة حية واحدة في سلاح «بالدوين»، كما تم العثور على العديد من الطلقات الحيّة الأخرى في موقع التصوير.

المدعى العام ينتظر نتائج التحقيقات لتوجيه الاتهامات في قضية Rust

وعلى الجانب الآخر، ما زالت التحقيقات في الواقعة مستمرة، حيث ينتظر تسليم تقارير التحقيقات النهائية لتوجيه الاتهامات الجنائية في القضية، وفقا لمكتب المدعى العام، الذي قال إنّه من المتوقع توجيه اتهامات لـ4 أشخاص، موضحا: «سنوجه اتهامات جنائية إلى ما بين شخص وأربعة أشخاص، ومن المحتمل أن تختلف تلك الجرائم وفقًا لقانون جرائم القتل».