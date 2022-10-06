زوج هالينا هاتشنز يتنازل عن دعوى قتل خطأ ضد أليك بالدوين ومنتجي Rust

توصل ماثيو هاتشينز زوج مديرة التصوير الراحلة هالينا هاتشنز إلى تسوية مع الممثل الأمريكي أليك بالدوين وفريق عمل فيلم «Rust»، بعد عام من وفاتها برصاصة خاطئة من مسدس «بالدوين» خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم، وتنازل زوج المصورة الراحلة عن دعوى القتل الخطأ، التي رفعها ضد بطل الفيلم ومنتجيه، بعدما انضم إلى فريق عمل الفيلم كمنتج تنفيذي، والذي من المقرر أن يستأنف تصويره في يناير المقبل.

وعبر أليك بالدوين عن سعادته لتسوية الدعوى القضائية، في تدوينة عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «يسعدنا أن نعلن اليوم تسوية الدعوى المدنية المرفوعة نيابة عن عائلة المصورة السينمائية هالينا هتشينز، وطوال هذه العملية الصعبة حافظ الجميع على الرغبة المحددة لفعل ما هو الأفضل لابن هالينا»، متابعا: «نحن ممتنون لكل من ساهم في حل هذا الوضع المأساوي والمؤلم»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

زوج هالينا هاتشنز: ليس لدي مصلحة في توجيه الاتهامات

ومن جانبه، قال ماثيو هاتشنز زوج مديرة التصوير الراحلة، في بيان «توصلنا إلى تسوية، تخضع لموافقة المحكمة في قضية القتل الخطأ ضد منتجي Rust، بما في ذلك أليك بالدوين، وجزء من هذه التسوية إسقاط الدعوى».

وتابع: «نستأنف تصوير فيلم Rust في يناير 2023، والذي سأشارك فيه كمنتج تنفيذي»، مضيفا: «ليس لدي مصلحة في الانخراط في الاتهامات المتبادلة أو إلقاء اللوم على المنتجين أو السيد بالدوين، نعتقد جميعًا أن وفاة هالينا كانت حادثًا مروعًا، وأنا ممتن لأن المنتجين ومجتمع الترفيه قد اجتمعوا معًا لتقديم التحية إلى عمل هالينا النهائي».

مخرج فيلم «Rust»: أي قرار بالعودة دون موافقة عائلة هاتشنز لن يكون منطقيا

بينما قال مخرج الفيلم جويل سوزا، الذي أصيب في الحادث بطلق ناري، «أي قرار بالعودة لإنهاء إخراج الفيلم لن يكون منطقيًا إلا إذا تم ذلك بمشاركة مات وعائلة هاتشنز، على الرغم من أنه بالتأكيد حلو ومر، يسعدني أننا سنقوم الآن لأكمل ما بدأته أنا وهالينا، سوف أخصص كل جهدي في هذا الفيلم لتكريم إرثها وجعلها فخورة، إنه لشرف كبير».

توفت مديرة التصوير هالينا هاتشنز في 21 أكتوبر الماضي، بعد إصابتها بطلق ناري من مسدس كان يحمله أليك بالدوين في كواليس تصوير أحد المشاهد في فيلم «Rust»، ورفع زوج المصورة دعوى قتل خطأ في وقت سابق من هذا العام، بينما لا تزال التهم الجنائية معلقة حيث يكمل قسم شرطة مقاطعة «سانتا في» تحقيقه في الواقعة.