تدريب طلاب بجامعة 6 أكتوبر في «جميعة المستثمرين» وفرص لتوظيفهم بمصانعها

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور هبة سالم القائم بأعمال رئيس جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، بشأن بحث آليات التعاون بين الجامعة وجمعية مُستثمري 6 أكتوبر.

وأوضح التقرير أن القائم بأعمال رئيس جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، استقبلت وفدًا من جمعية مُستثمري 6 أكتوبر مكون من الدكتور وائل الخولي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشيماء أحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد قناوي أحمد مدير إدارة خدمة الأعضاء، لبحث آفاق وآليات التعاون المُشترك بين الجانبين.

ربط خطط الجامعة الدراسية بسوق العمل

وأفاد التقرير بأنه جرى الاتفاق على تدريب جمعية مستثمري 6 أكتوبر، لعدد من طلاب الجامعة في المصانع التابعة للجمعية؛ وإتاحة إمكانية توظيفهم في المصانع ذاتها، وكذلك تبادل عدد من المقترحات حول الخطط الدراسية للجامعة في ضوء احتياجات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وما تقوم عليه فلسفة التنمية التي تحتكم إليها الجمهورية الجديدة، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الجامعات باعتبارها أحد الروافد المهمة لبناء اقتصاديات المعرفة.

وعلى هامش اللقاء، التقى أعضاء وفد الجمعية بمجموعة من طلاب الجامعة، وقدموا لهم التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكدين تقديم كل أوجة الدعم المعنوي والفني لهم.

برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة

يذكر أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، وذلك خلال العام الدراسي 2022-2023، وتشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد - تكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).