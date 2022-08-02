«مستثمري 6 أكتوبر» تدشن مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة في المدن الجديدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا مع مسئولي جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، لبحث التحديات التي تواجه المدينة، ومناقشة أوجه التعاون المشترك بحضور القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة»، بالفسطاط.

مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة بنطاق المدن الجديدة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الاجتماع تناول مقترح جمعية مستثمري 6 أكتوبر بشأن إطلاق مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة بنطاق المدن الجديدة، غرب الجيزة، والتي تضم «الشيخ زايد وسفنكس وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة»، إضافة إلى المناطق الصناعية وذلك كمتنفس لتلك المناطق.

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والبيئة والري وهيئة المجتمعات العمرانية وممثلي جمعية المستثمرين والمجتمع المدني لإجراء معاينة على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وما يمكن أن تقدمه كل جهة، إضافة إلى دراسة كمية الأشجار المطلوبة للزراعة وأنواع الأشجار المنزرعة ومصدر الري طبقا لكل منطقة ووضع تصور كامل لدخول تلك المبادرة حيز التنفيذ، مؤكدة أهمية مشاركة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والقطاع الخاص في تنفيذ تلك المبادرة.

المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية ومخلفات الهدم والبناء

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول أيضًا المشاكل والتحديات التي تواجه المدينة فيما يخص المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية ومخلفات الهدم والبناء، وتم إطلاع مسئولي الجمعية على آخر تطورات منظومة المخلفات بمدينة السادس من أكتوبر لتكون المدينة نموذج يُحتذى به للمدن الخضراء، مشيرة إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات شمل التخطيط ورسم السياسات التي يقوم عليها جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهناك تنفيذ لتلك الخطط بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع المحافظة، مؤكدة ضرورة بناء منظومة متكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء المخلفات البلدية أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الصناعية، كما تم تحديد أدوار كل جهة ووضع حوافز للقطاع الخاص فضلا عن وضع نظام للمراقبة.

كما تناول اللقاء بحث إمكانية استخدام الألواح الشمسية بالمنشآت الصناعية حيث وجهت وزيرة البيئة بتقديم الدعم الفني والتعاون مع جمعية المستثمرين للاستفادة من المبادرات المقدمة في هذا المجال فيما يخص إجراءات الطرح والتعاقد ودراسات الجدوى.