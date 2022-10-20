محمد فوزي.. موسيقى «خفيفة الظل»

في مثل هذا اليوم، رحل عبقري الموسيقى، الفنان الكبير محمد فوزي، الذي أطرب الجميع بحلاوة صوته وألحانه بالإضافة إلى خفة ظله التي خطف الأنظار في عالم التمثيل، واحد من أهم الفنانين والموسيقيين الذي قدم خلال مشواره الفني نحو 400 أغنية، وكان له فضل كبير في نشر الأغنية والمطربين المصريين في المنطقة العربية.

وُلد الفنان محمد فوزي في كفر «أبو الجندي»، مركز طنطا بمحافظة الغربية لأسرة متوسطة الحال، كثيرة العدد، وفق ما عرضه برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تليفزيونيًا بمناسبة ذكرى رحيله.

شقيق هدى سلطان

وكان ترتيب محمد فوزي الحادي والعشرين ضمن 25 أخًا، من بينهم الفنانة هدى سلطان، درس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقى وبدأ الغناء في فرقة بديعة مصابني التي تعرف فيها على الفنان فريد الأطرش، وشكلت البداية الحقيقية لانضمامه إلى عالم الفن، حتى اشتهر وكوّن علاقات عديدة، ما جعله يصل إلى كبار الشعراء وكتاب الأغاني بشكل سريع.

400 أغنية

واستطاع محمد فوزي أنَّ يلحن جميع أعماله بنفسه، منها أغاني «ماما زمانها جاية، وذهب الليل، وحبيبي وعينيا، وشحات الغرام»، وأسس شركة «مصر فون» للأسطوانات عام 1958م، وكان لها الفضل الكبير في نشر الأغنية المصرية والمطربين المصريين في ربوع المنطقة العربية كلها، وبلغ رصيده الفني ما يقرب من 400 أغنية، 300 أغنية منها تمّ تقديمها في الأفلام.