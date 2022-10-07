حماقي وعزيز مرقة نجوم حفلات اليوم.. وأوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى محمد فوزي

يستعد الجمهور مساء اليوم الجمعة، لحضور عدد من الحفلات الغنائية المميزة لعدد من الفنانين الذين سيطربون الجمهور بعدد من أغانيهم المميزة سيكون على رأسهم الفنان محمد حماقي.

حيث يستعد الفنان محمد حماقي مساء اليوم الجمعة لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات shuffle mix music وذلك على خشبة مسرح زيد بارك بمدينة الشيخ زايد وستنطلق فى تمام الساعة العاشرة مساء.

حماقي نجم حفلات اليوم

وبجانب الفنان محمد حماقي سيتضمن اليوم فقرتين الأولى للرابر الشهير ليجي سي والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة مساء والثانية لفرقة جدل الأردنية وسيقدمان عددا كبيرا من أغانيهم المميزة.

أما عن ثاني نجوم حفلات اليوم سيكون الفنان عزيز مرقة والذي سيلتقي بجمهوره في دولة الأردن بالعبدلى وكان قد عبر عن سعادته وحماسه لمقابلة الجمهور هناك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وعن ثالث حفلات اليوم فستكون لإحياء ذكرى الفنان الكبير محمد فوزي من خلال حفل تحييه دار الأوبرا المصرية في مدينة الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وكورال أطفال أوبرا الاسكندرية، إذ تحل ذكرى وفاته في 20 أكتوبر من كل عام.