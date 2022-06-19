فوزي إبراهيم: محمد الحلو بخير وسيجري العملية الجراحية في السادسة مساء

نفى الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين الأخبار التى تداولت خلال الدقائق الماضية حول تدهور حال الفنان محمد الحلو أثناء إجراءه عملية تسليك شرايين قدمه.

محمد الحلو في مستشفى عين شمس التخصصي

أوضح «إبراهيم» لـ«الوطن» أن عملية محمد الحلو لم تجر بعد ومن المقرر أن تتم في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأكد فوزي على أن الحلو حالته الصحية جيدة وأنه خضع للتحاليل منذ وصوله أمس للمستشفى.

نجل محمد الحلو يعلن تعرضه لأزمة صحية

وأعلن نجل الفنان محمد الحلو، منذ أيام، تعرض والده لأزمة صحية.

وكتب في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبويا وأخويا وصاحبي، وكل حاجة حلوة في حياتي الفنان الكبير محمد الحلو، يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتجاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها».

وأضاف: «قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، وتركيب دعامات، لإصابته بانسداد في شرايين الساقيين، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما».

وعقب إعلان حمادة الحلو خبر مرض والده، انهال عليه الدعاء من نجوم الغناء لمساندته في أزمته؛ منهم محمد فؤاد و هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو، كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعو لك بتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».